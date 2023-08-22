Антоха MC и Ева Польна выступят на ночной вечеринке в "Лужниках" 25 августа

Вход бесплатный

Все желающие могут повеселиться на ночных дискотеках на площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках", где выступят звезды эстрады. По пятницам и субботам проводят вечеринки на сцене Малой спортивной арены.

Так, 25 августа состоится выступление Антохи MC, Vavan, VA.NO, "Междикул", Евы Польны, Кассеты и Romsta. А в субботу на сцене появятся Дана Соколова, Oweek, Tsoy, D’Maselle, ST, NLO и "Дискотека Авария".

В 20:00 ожидается выход хедлайнеров, спустя час начнется дискотека. Вход свободный. Программа публикуется на официальной странице Московского урбанистического форума. Ранее на сцене уже выступали Pizza, RASA, МакSим, Nyusha, "Иванушки International", а также Magnit, Nikita Zabelin и другие исполнители и группы.

Московский урбанистический форум проходит в Москве с 1 августа по 10 сентября. Впервые в 2023 году программа проходит на четырех площадках столицы: парк "Зарядье", олимпийский комплекс "Лужники", Центральный выставочный зал "Манеж" и Гостиный Двор.