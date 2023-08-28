Собянин сообщил о работе экстренных служб на месте уничтожения БПЛА

Собянин сообщил о работе экстренных служб на месте уничтожения БПЛА
Сергей Собянин. Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Пострадавших и разрушений нет

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный дрон, который летел в направлении Москвы. Об этом сообщил сегодня, 28 августа, мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, дрон уничтожили в районе Люберец. По предварительной информации, пострадавших нет, разрушения отсутствуют.

На месте работают экстренные службы.

Источник: Телеграм-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
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