Собянин сообщил о работе экстренных служб на месте уничтожения БПЛА

Пострадавших и разрушений нет

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный дрон, который летел в направлении Москвы. Об этом сообщил сегодня, 28 августа, мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, дрон уничтожили в районе Люберец. По предварительной информации, пострадавших нет, разрушения отсутствуют.

На месте работают экстренные службы.