Пайщики "Бест Вей" подают заявления на питерское следствие в Следком

На следственную группу питерского ГУ МВД подано и готовится более 30 заявлений Александру Бастрыкину

Пайщики кооператива "Бест Вей" из разных городов России подают заявления председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на следственную группу ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ведущую уголовное дело, связываемое ею с кооперативом (копия заявления есть в распоряжении редакции). Причина подачи заявлений, как пояснили активисты кооператива, – блокирование следствием собственных средств пайщиков кооператива уже более года и отказ в выплате даже на основе судебных решений.

"Пайщики возмущены тем, что следствие, пытаясь якобы защитить их от кражи, на деле само "экспроприировало" средства и полностью заблокировало и покупку квартир с помощью кооператива, и возврат средств пайщикам, которые приняли решение выйти из кооператива, – пояснили в совете кооператива. – Кооператив в целом – как юридическое лицо, пытаются привлечь к финансовой ответственности за ущерб, по мнению следствия, нанесенный инвестиционной компанией "Гермес", с которой кооператив якобы входил в "группу компаний под единым брендом". Но сумма ущерба, установленная в ходе завершенных уже следственных действий, – 232 млн рублей, притом, что активы кооператива – 16 млрд рублей, из них средства на счетах – около 4 млрд рублей. И адвокаты кооператива, и пайщики с их юристами в блокировании усматривают в действиях следствия признаки должностных преступлений – стремление намеренно обрушить кооператив".

Ранее пайщики проводили митинги в защиту кооператива.

По данным активистов кооператива, уже поданы заявления пайщиков из Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска, Барнаула, Оренбурга, Улан-Удэ. В подписных листах, по их словам, уже сотни подписей.