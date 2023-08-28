Пайщики "Бест Вей" подают заявления на питерское следствие в Следком

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Пайщики кооператива "Бест Вей" из разных городов России подают заявления председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на следственную группу ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ведущую уголовное дело, связываемое ею с кооперативом (копия заявления есть в распоряжении редакции). Причина подачи заявлений, как пояснили активисты кооператива, – блокирование следствием собственных средств пайщиков кооператива уже более года и отказ в выплате даже на основе судебных решений.
"Пайщики возмущены тем, что следствие, пытаясь якобы защитить их от кражи, на деле само "экспроприировало" средства и полностью заблокировало и покупку квартир с помощью кооператива, и возврат средств пайщикам, которые приняли решение выйти из кооператива, – пояснили в совете кооператива. – Кооператив в целом – как юридическое лицо, пытаются привлечь к финансовой ответственности за ущерб, по мнению следствия, нанесенный инвестиционной компанией "Гермес", с которой кооператив якобы входил в "группу компаний под единым брендом". Но сумма ущерба, установленная в ходе завершенных уже следственных действий, – 232 млн рублей, притом, что активы кооператива – 16 млрд рублей, из них средства на счетах – около 4 млрд рублей. И адвокаты кооператива, и пайщики с их юристами в блокировании усматривают в действиях следствия признаки должностных преступлений – стремление намеренно обрушить кооператив".
Ранее пайщики проводили митинги в защиту кооператива.
По данным активистов кооператива, уже поданы заявления пайщиков из Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска, Барнаула, Оренбурга, Улан-Удэ. В подписных листах, по их словам, уже сотни подписей.
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