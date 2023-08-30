Мошенники нашли новый способ нажиться на россиянах

Как не дать себя обмануть

Ежегодно сотни россиян становятся жертвами телефонных и кибермошенников, которые раз за разом придумывают изощренные методы выманивания денег доверчивых граждан. Порой отличить мошенника от реального сотрудника банка или правоохранительных органов становится невозможно. Как же избежать ошибок? Эксперты дают совет.

Аферисты всегда заранее знают, что будут вам говорить. Они прописывают диалоги и все возможные варианты ваших ответов в скриптах, по которым работают как по кальке.

В Сети в открытом доступе существует масса обучающих материалов по разводу потенциальных жертв на деньги. Для начала аферист входит в доверие, вежливо общаясь.

При проведении эксперимента пять из восьми россиян поверили телефонному мошеннику и были готовы отдать средства.

Психолог Екатерина Жарова рассказала о трех главных вопросах безопасности, если вам поступает сомнительный звонок. Чаще всего под влияние мошенников попадают наиболее уязвимы одинокие люди и пенсионеры. Они словно попадают под гипноз. Как пишет gazetametro.ru, в основном мошенники звонят от лица сотрудников правоохранительных органов или представителей банка.

Такие люди используют фразы "Фиксирую ваш ответ", "Паспортные данные передавали каким-либо брокерским, инвестиционным компаниям?" и так далее. Все это говорит о том, что с вами говорит аферист. Чтобы не попасться на удочку, сразу заканчивайте такой разговор. Такие номера надо сразу блокировать.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что актера Павла Деревянко развели на 45 миллионов рублей.