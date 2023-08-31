Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА

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Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, летевший в направлении Москвы. Об этом стало известно сегодня, 31 августа.
По словам мэра столицы Сергея Собянина, БПЛА был уничтожен в Воскресенском районе. По предварительной информации, пострадавшие и разрушения отсутствуют.
На месте происшествия работают экстренные службы, указал Собянин.
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