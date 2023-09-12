Сергей Собянин рассказал, как преобразились парки и скверы на севере столицы

Сергей Собянин рассказал, как преобразились парки и скверы на севере столицы
Фото: sobyanin.ru
Мэр подвел итоги сезона благоустройства

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства – 2023, рассказав об изменениях севера Москвы. За последний год здесь было приведено в порядок несколько скверов, водоемов и окружающих их территорий. Город прислушался к пожеланиям жителей – создали комфортные общественные пространства.

Так, Старопетровский сквер, а также его соседи на Коптевской и улице Клары Цеткин были объединены в единый прогулочный маршрут. Появились новые детские и спортивные площадки, скамейки, плетеные качели, настольный теннис и зона для выгула собак.

Детям построили шикарную игровую зону. Любителям спорта есть где привести свое тело в тонус – появилась площадка с тренажерами. Дополнительно установили 50 современных опор освещения, по периметру высадили десятки деревьев и сотни кустарников.

А Восточном Дегунино в Сквере на улице 800-летия Москвы обустроили детские площадки со спортивной зоной, а также территорию для тихого отдыха. Дети теперь смогут покататься на горках, покачаться, попрыгать на батутах. Спортсмены могут потренироваться на турниках, рукоходах и уличных тренажерах.

В Савеловском районе построили пешеходную зону по улицам Вятская, 1-я Хуторская, Башиловская и по 4-му Вятскому переулку. По просьбе жителей гаражную зону преобразовали в территорию для выгула домашних животных.

Источник: Личный блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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