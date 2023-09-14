Россиянам готовы полностью заблокировать WhatsApp при одном условии

Россиянам готовы полностью заблокировать WhatsApp при одном условии
Aloisio Mauricio/www.globallookpress.com
Роскомнадзор пригрозил владельцам мессенджера последствиями, если те будут нарушать законы страны

Роскомнадзор готов заблокировать WhatsApp, если в мессенджере появятся информационные каналы с запрещенной информацией. При отказе ее удаления надзорная служба примет такие меры. 

До тех пор все будет определяться поведением администрации компании в отношении российских пользователей. В пресс-службе РКН уточнили, что создание недружественных каналов повлечет требования в отношении руководства об удалении.

Действующее российское законодательство распространяется и на информационные ресурсы, включая социальные сети с мессенджерами, работающими в пределах страны. Функция каналов доступна уже на территориях 150 стран, в России она не действует, уточняет "Радио 1".

Однако эксперты из ИТ не видят в действиях компании ничего предосудительного – главным образом, считает эксперт в IT Артем Геллер, руководство решило заработать за счет рекламы на каналах в мессенджере, передает телеканал "360".

До этого в России допускали возможность блокировки мессенджера из-за запуска каналов, если речь пойдет о распространении информации антироссийского характера, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Каналы в WhatsApp отделены от переписок. Ресурсы будут включены в каталог, который формируется, исходя из проживания пользователя.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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