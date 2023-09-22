Более 43,6 тыс. семей переехали в новое жилье по программе реновации — Собянин

Более 43,6 тыс. семей переехали в новое жилье по программе реновации — Собянин
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
С начала года в Москве ввели в эксплуатацию уже более 639 тысяч квадратов жилья

Участники программы реновации в 2023 году начали переезд в 29 новостроек, план на год уже реализован на 65%. Об этом сообщил Сергей Собянин, указав, что с января было введено в эксплуатацию более 639 тыс. квадратов жилья из запланированных 1,2 млн.

Все квартиры, подчеркнул мэр, передаются жителям с улучшенной отделкой в соответствии со стандартами программы реновации.

"С начала ее реализации в комфортное жилье переехали 43,6 тысячи семей, больше семи тысяч сейчас переезжают или оформляют необходимые документы", – указал Собянин.

С помощью сервиса mos.ru можно записаться на осмотр жилья и на заключение договора, выбрав удобное время. Там же доступна загрузка необходимых документов в онлайн-формате, а также получение бесплатной помощи грузчиков.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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