Более 43,6 тыс. семей переехали в новое жилье по программе реновации — Собянин

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Участники программы реновации в 2023 году начали переезд в 29 новостроек, план на год уже реализован на 65%. Об этом сообщил Сергей Собянин, указав, что с января было введено в эксплуатацию более 639 тыс. квадратов жилья из запланированных 1,2 млн.
Все квартиры, подчеркнул мэр, передаются жителям с улучшенной отделкой в соответствии со стандартами программы реновации.
"С начала ее реализации в комфортное жилье переехали 43,6 тысячи семей, больше семи тысяч сейчас переезжают или оформляют необходимые документы", – указал Собянин.
С помощью сервиса mos.ru можно записаться на осмотр жилья и на заключение договора, выбрав удобное время. Там же доступна загрузка необходимых документов в онлайн-формате, а также получение бесплатной помощи грузчиков.
О примирении речи не идет