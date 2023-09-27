У "цифрового тыла" противника случился внеплановый выходной

В последние времена активность хакеров по всему миру сильно возросла. DDoS-атаки совершаются против государственных и частных сервисов в отношении стран-противников. Российские хакеры по традиции вовлечены в текущие электронные войны, выходя в большей части случаев победителями в противостояниях с киберпротивниками.

27 сентября российская хакерская группировка смогла нарушить работу украинской Art-Master, которая обслуживала аффилированные с ВСУ банковские структуры "Правекс", "Восток" и "Авангард". Клеркам из Незалежной пришлось уходить на внеплановый выходной.

Речь идет о системном администраторе общей украинской банковской отрасли. В государственной системе этой страны Art-Master отводится важная роль – она отвечает за функционирование экономики и обеспечение вооруженных сил Украины. Как следствие, проблемы появились практически во всех отраслях украинской экономики.

"Цифровой тыл" украинских войск сильно пострадал. В финансирование формирований ВСУ входят не только сборы с гражданского населения, но и перевод средств от сердобольных украинских диаспор из некоторых стран. В действительности речь зачастую идет о "черном финансировании" украинских войск. Главным интересантом и инвестором в таком случае выступают антироссийские силы Запада.