Российские хакеры обрушили систему "кошельков" ВСУ

Российские хакеры обрушили систему "кошельков" ВСУ
Bernd Feil/M.i.S. via www.imago-/www.globallookpress.com
У "цифрового тыла" противника случился внеплановый выходной

В последние времена активность хакеров по всему миру сильно возросла. DDoS-атаки совершаются против государственных и частных сервисов в отношении стран-противников. Российские хакеры по традиции вовлечены в текущие электронные войны, выходя в большей части случаев победителями в противостояниях с киберпротивниками. 

27 сентября российская хакерская группировка смогла нарушить работу украинской Art-Master, которая обслуживала аффилированные с ВСУ банковские структуры "Правекс", "Восток" и "Авангард". Клеркам из Незалежной пришлось уходить на внеплановый выходной.

Речь идет о системном администраторе общей украинской банковской отрасли. В государственной системе этой страны Art-Master отводится важная роль – она отвечает за функционирование экономики и обеспечение вооруженных сил Украины. Как следствие, проблемы появились практически во всех отраслях украинской экономики.

"Цифровой тыл" украинских войск сильно пострадал. В финансирование формирований ВСУ входят не только сборы с гражданского населения, но и перевод средств от сердобольных украинских диаспор из некоторых стран. В действительности речь зачастую идет о "черном финансировании" украинских войск. Главным интересантом и инвестором в таком случае выступают антироссийские силы Запада.

Источник: АиФ ✓ Надежный источник
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