Собянин сообщил о предотвращении попытки атаки летевшего к Москве беспилотника

Силы противовоздушной обороны в Истринском городском округе отразили атаку БПЛА, летевшего на Москву. Об этом сообщил сегодня, 7 октября, мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил глава города, на месте падения обломков, по предварительной информации, отсутствуют разрушения, пострадавших нет.

На месте работают специалисты экстренных служб.