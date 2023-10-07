Собянин сообщил о предотвращении попытки атаки летевшего к Москве беспилотника

Собянин сообщил о предотвращении попытки атаки летевшего к Москве беспилотника
Сергей Собянин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны в Истринском городском округе отразили атаку БПЛА, летевшего на Москву. Об этом сообщил сегодня, 7 октября, мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил глава города, на месте падения обломков, по предварительной информации, отсутствуют разрушения, пострадавших нет.

На месте работают специалисты экстренных служб.

Источник: Телеграм-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
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