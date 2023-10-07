Собянин сообщил о предотвращении попытки атаки летевшего к Москве беспилотника

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Силы противовоздушной обороны в Истринском городском округе отразили атаку БПЛА, летевшего на Москву. Об этом сообщил сегодня, 7 октября, мэр столицы Сергей Собянин.
Как отметил глава города, на месте падения обломков, по предварительной информации, отсутствуют разрушения, пострадавших нет.
На месте работают специалисты экстренных служб.
Помощь украинцам постепенно ослабляется