Собянин: пресечена попытка атаки БПЛА на Москву

Собянин: пресечена попытка атаки БПЛА на Москву
Фото: Баранов Владимир/Globallook Press/www.globallookpress.com
Пострадавших и разрушений нет

В Раменском городском округе с помощью сил ПВО удалось сбить вражеский беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. Об этом в своем Telegram сообщил глава столицы Сергей Собянин.

"Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет", – отметил он.

Мэр указал, что сейчас экстренные службы проводят все необходимые работы на месте инцидента.

Ранее, 5 сентября, Сергей Собянин сообщал об уничтожении БПЛА с помощью сил противовоздушной обороны на подлете к Москве. Это случилось в Истринском районе Подмосковья. В результате падения обломков были зафиксированы незначительные разрушения.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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