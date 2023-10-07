Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения

Курс рубля
- Раскрыт серьезный удар по России из-за ослабления курса рубля
- Россияне неожиданно отреагировали на обвал рубля
- Рублю предрекли новый обвал: все отразится на простых россиянах
898 новости
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения российского лидера Владимира Путина, которому 7 октября исполнился 71 год. По словам главы города, под руководством президента Россия смогла пройти множество испытаний, преодолев не один вызов.
"И сегодня мы обязательно победим, потому что у руля нашего государства стоит уверенный, опытный, мужественный и любящий страну человек!" – высказался Собянин.
Градоначальник пожелал президенту страны крепкого здоровья и неиссякаемых сил в служении Отечеству.
Помощь украинцам постепенно ослабляется