Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения

7 октября российскому лидеру исполнился 71 год

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения российского лидера Владимира Путина, которому 7 октября исполнился 71 год. По словам главы города, под руководством президента Россия смогла пройти множество испытаний, преодолев не один вызов.

"И сегодня мы обязательно победим, потому что у руля нашего государства стоит уверенный, опытный, мужественный и любящий страну человек!" – высказался Собянин.

Градоначальник пожелал президенту страны крепкого здоровья и неиссякаемых сил в служении Отечеству.