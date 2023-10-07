Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения

Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения
Сергей Собянин и Владимир Путин. Фото: President of Russia/www.globallookpress.com
7 октября российскому лидеру исполнился 71 год

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения российского лидера Владимира Путина, которому 7 октября исполнился 71 год. По словам главы города, под руководством президента Россия смогла пройти множество испытаний, преодолев не один вызов.

"И сегодня мы обязательно победим, потому что у руля нашего государства стоит уверенный, опытный, мужественный и любящий страну человек!" – высказался Собянин.

Градоначальник пожелал президенту страны крепкого здоровья и неиссякаемых сил в служении Отечеству.

Источник: Телеграм-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
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