Собянин: павильоны "Здоровая Москва" за сезон посетили более 288 тыс. человек

Собянин: павильоны "Здоровая Москва" за сезон посетили более 288 тыс. человек
Фото: t.me/mos_sobyanin
Те, кто не успел, могут пройти диспансеризацию в поликлиниках

Наиболее активные посетители павильонов "Здоровая Москва" в этом году – жители города от 40 лет. Именно с такого периода растут риски развития хронических заболеваний. 

В этом сезоне обследование в павильонах прошли более 288 тыс. человек. А за весь период с 2019 года – более 1,35 млн жителей, рассказал Сергей Собянин.

Павильоны работали до 1 октября с середины мая. За летний сезон обследование прошли горожане средней возрастной категории.

"В целом же более 61 процента посетителей павильонов стали жители трудоспособного возраста", – отметил Собянин.

Программа обследования в павильонах подбиралась исходя из пола, возраста, семейного анамнеза пациентов, наличия вредных привычек и иных аспектов. Медики провели более 4 млн различных манипуляций, включая лабораторные исследования и анализы. Все результаты пациенты могут найти в электронной медкарте.

Наиболее частые выявляемые заболевания – сердечно-сосудистые и эндокринологические, а также нарушения дыхательной системы.

"Своевременная диагностика и корректировка образа жизни поможет избежать негативных последствий", – отметил мэр.

Пациентом с выявленными отклонениями назначались дополнительные исследования. Что-то можно было пройти в парке, иные – в медицинских учреждениях. А те, кто не успел посетить павильоны "Здоровая Москва", могут пройти диспансеризацию в поликлиниках.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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