Собянин: павильоны "Здоровая Москва" за сезон посетили более 288 тыс. человек

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Наиболее активные посетители павильонов "Здоровая Москва" в этом году – жители города от 40 лет. Именно с такого периода растут риски развития хронических заболеваний.
В этом сезоне обследование в павильонах прошли более 288 тыс. человек. А за весь период с 2019 года – более 1,35 млн жителей, рассказал Сергей Собянин.
Павильоны работали до 1 октября с середины мая. За летний сезон обследование прошли горожане средней возрастной категории.
"В целом же более 61 процента посетителей павильонов стали жители трудоспособного возраста", – отметил Собянин.
Программа обследования в павильонах подбиралась исходя из пола, возраста, семейного анамнеза пациентов, наличия вредных привычек и иных аспектов. Медики провели более 4 млн различных манипуляций, включая лабораторные исследования и анализы. Все результаты пациенты могут найти в электронной медкарте.
Наиболее частые выявляемые заболевания – сердечно-сосудистые и эндокринологические, а также нарушения дыхательной системы.
"Своевременная диагностика и корректировка образа жизни поможет избежать негативных последствий", – отметил мэр.
Пациентом с выявленными отклонениями назначались дополнительные исследования. Что-то можно было пройти в парке, иные – в медицинских учреждениях. А те, кто не успел посетить павильоны "Здоровая Москва", могут пройти диспансеризацию в поликлиниках.
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