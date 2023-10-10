Собянин: павильоны "Здоровая Москва" за сезон посетили более 288 тыс. человек

Те, кто не успел, могут пройти диспансеризацию в поликлиниках

Наиболее активные посетители павильонов "Здоровая Москва" в этом году – жители города от 40 лет. Именно с такого периода растут риски развития хронических заболеваний.

В этом сезоне обследование в павильонах прошли более 288 тыс. человек. А за весь период с 2019 года – более 1,35 млн жителей, рассказал Сергей Собянин.

Павильоны работали до 1 октября с середины мая. За летний сезон обследование прошли горожане средней возрастной категории.

"В целом же более 61 процента посетителей павильонов стали жители трудоспособного возраста", – отметил Собянин.

Программа обследования в павильонах подбиралась исходя из пола, возраста, семейного анамнеза пациентов, наличия вредных привычек и иных аспектов. Медики провели более 4 млн различных манипуляций, включая лабораторные исследования и анализы. Все результаты пациенты могут найти в электронной медкарте.

Наиболее частые выявляемые заболевания – сердечно-сосудистые и эндокринологические, а также нарушения дыхательной системы.

"Своевременная диагностика и корректировка образа жизни поможет избежать негативных последствий", – отметил мэр.

Пациентом с выявленными отклонениями назначались дополнительные исследования. Что-то можно было пройти в парке, иные – в медицинских учреждениях. А те, кто не успел посетить павильоны "Здоровая Москва", могут пройти диспансеризацию в поликлиниках.