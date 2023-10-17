Производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6% — Собянин

Город оказывает системную поддержку медицинской отрасли

Производство лекарственных препаратов в столице выросло за восемь месяцев 2023 года на 47,6%. В Москве сосредоточено свыше 200 предприятий, выпускающих лекарства и медицинские изделия. Речь также идет о производстве противоопухолевых аппаратов и иммуномодуляторов, средств для лечения нервной системы, вакцин и много другого, рассказал Сергей Собянин.

Только с января по август производители поставили заказчикам продукцию более чем на 157 миллиардов рублей – результата удалось достигнуть во многом за счет поддержки города в виде офсетных контрактов. В медотрасли у Москвы заключено девять таких соглашений.

К примеру, Москва заключила с одной из компаний, выпускающей препараты для лечения онкологии и аутоиммунных заболеваний, соответствующее соглашение.

Всего в столичные программы входит более двадцати мер поддержки, включая субсидии и целевые займы. Подбор подходящей помощи с подачей заявки доступен на инвестиционном портале столицы.