Производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6% — Собянин

Производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6% — Собянин
Фото: t.me/mos_sobyanin
Город оказывает системную поддержку медицинской отрасли

Производство лекарственных препаратов в столице выросло за восемь месяцев 2023 года на 47,6%. В Москве сосредоточено свыше 200 предприятий, выпускающих лекарства и медицинские изделия. Речь также идет о производстве противоопухолевых аппаратов и иммуномодуляторов, средств для лечения нервной системы, вакцин и много другого, рассказал Сергей Собянин.

Только с января по август производители поставили заказчикам продукцию более чем на 157 миллиардов рублей – результата удалось достигнуть во многом за счет поддержки города в виде офсетных контрактов. В медотрасли у Москвы заключено девять таких соглашений.

К примеру, Москва заключила с одной из компаний, выпускающей препараты для лечения онкологии и аутоиммунных заболеваний, соответствующее соглашение. 

Всего в столичные программы входит более двадцати мер поддержки, включая субсидии и целевые займы. Подбор подходящей помощи с подачей заявки доступен на инвестиционном портале столицы.

Источник: Телеграм-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
По теме

Лондон нанес неожиданный удар по украинским беженцам

Гости из Незалежной злоупотребляют гостеприимством британцев

Беглец Васильев получил новый удар после жалобы на влиятельного врага в России

Артист остался без любимого проекта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей