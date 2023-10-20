В проекте "Уроки с чемпионом" приняли участие более 9 тыс. школьников — Собянин

В проекте "Уроки с чемпионом" приняли участие более 9 тыс. школьников — Собянин
Фото: mos.ru
Многие ребята, вдохновившись спортсменами, записываются в секции

Московские школьники смогут встретиться с известными спортсменами в новом сезоне "Урока с чемпионом". На занятиях победители мировых, европейских и российских первенств поведают детям о собственных достижениях и о том, как спорт превратился в часть их жизни, рассказал Сергей Собянин.

Уроки проходят с 2019 года. После таких бесед многие ребята, вдохновившись примерами спортсменов, записываются в секции. В проекте приняли участие более 9 тыс. учеников, перед школьниками выступили 35 титулованных спортсменов. В том числе и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Шиманская, а также двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Татьяна Логунова.

Для проведения урока представитель школьного спортивного клуба должен оставить заявку на портале московского центра воспитательных практик.

Источник: Телеграм-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
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