В проекте "Уроки с чемпионом" приняли участие более 9 тыс. школьников — Собянин

Многие ребята, вдохновившись спортсменами, записываются в секции

Московские школьники смогут встретиться с известными спортсменами в новом сезоне "Урока с чемпионом". На занятиях победители мировых, европейских и российских первенств поведают детям о собственных достижениях и о том, как спорт превратился в часть их жизни, рассказал Сергей Собянин.

Уроки проходят с 2019 года. После таких бесед многие ребята, вдохновившись примерами спортсменов, записываются в секции. В проекте приняли участие более 9 тыс. учеников, перед школьниками выступили 35 титулованных спортсменов. В том числе и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Шиманская, а также двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Татьяна Логунова.

Для проведения урока представитель школьного спортивного клуба должен оставить заявку на портале московского центра воспитательных практик.