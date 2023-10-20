В Подмосковье завершилась губернаторская программа установки детских площадок

За десять лет в 39 округах Московской области установили 132 игровых комплекса. Об этом рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.



"За 10 лет своего существования программа по установке губернаторских детских площадок успела стать популярной у жителей Подмосковья. Об этом говорит их активное участие в голосовании по выбору мест для установки новых детских игровых комплексов", – заявил министр.

За время действия программы в регионе появилось более 1,5 тысячи новых детских игровых зон, подытожил Хайкин.

Отмечается, что построенные по губернаторской программе игровые зоны соответствуют стандартам безопасности, снабжены ударопоглощающим покрытием и способствуют физическому и интеллектуальному развитию детей.

Кроме того, все площадки оформлялись в разнообразных стилях – например, некоторые из них посвящены космосу и технологиям, другие – физике и географии.

Построенные детские площадки оснащены лавочками, урнами и интегрированными в систему "Безопасный регион" наружным освещением и видеонаблюдением.