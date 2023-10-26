Подать заявку на подключение умного домофона теперь можно в "Электронном доме"

Система позволяет следить за безопасностью своего жилища даже в другом городе

У пользователей "Электронного дома" появилась возможность оставлять заявки на установку умных видеодомофонов в своих домах – устройства позволяют принимать видеозвонок на смартфоне, открывать дверь через приложение в удаленном доступе и выдавать коды для того, чтобы войти в подъезд.

Такая система позволяет следить за безопасностью своего жилья без всяких усилий. Жилец увидит, кто звонит ему в дверь.

"Эта функция будет доступна, даже если хозяин квартиры находится в другом городе", – уточнил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

В прошлом году на платформе запустили пилотный проект по установке умных домофонов в нескольких десятках домов. Проектом занимается Департамент информационных технологий Москвы вместе с ГКУ. Жители могут оборудовать умные домофоны в своих подъездах по собственной инициативе. Для этого необходимо оставить заявку в приложении, либо на сайте "Электронного дома".

К "Электронному дому" подключено 99% многоквартирных домов Москвы. Платформа работает с конца 2020 года.