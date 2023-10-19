Онлайн-чат платформы "Электронный дом" стал популярен у москвичей

Сервис дает возможность быстро обсудить и решить многие жилищные вопросы

Чат жильцов многоквартирного дома стал востребованной функцией платформы "Электронный дом". С его помощью москвичи обсуждают различные вопросы содержания общих помещений, капитального ремонта, благоустройства двора и пр.

Чат "Электронного дома" удобен тем, что для решения насущных коммунальных проблем не нужно собираться в определенное время у подъезда, - высказать свою точку зрения и узнать мнение других можно онлайн. И главное – в чате не будет посторонних людей, только реальные собственники или арендаторы квартиры, которым собственник лично предоставит доступ в чат.

Поэтому многие жильцы используют чат "Элдома" не только как платформу для голосования, насчет, например, установки шлагбаума или найма консьержа. Люди здесь предлагают соседям яблоки с дачи, делятся полезной информацией об акциях в ближайшем магазине, дают отзывы по работе врачей в районной поликлинике.

Присоединиться к чату "Электронного дома", а также воспользоваться остальными возможностями платформы, к примеру, получать напоминание об оплате счетов за ЖКУ и своевременной отправке показаний счетчика, можно в мобильном приложении или на сайте ed.mos.ru. Для регистрации достаточно иметь учетную запись портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что сервисами "Электронного дома" пользуются уже жильцы 34 тыс. многоквартирных домов в Москве.