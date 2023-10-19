Онлайн-чат платформы "Электронный дом" стал популярен у москвичей

Онлайн-чат платформы "Электронный дом" стал популярен у москвичей
Фото: Elena Sikorskaya / Russian Look /globallookpress
Сервис дает возможность быстро обсудить и решить многие жилищные вопросы

Чат жильцов многоквартирного дома стал востребованной функцией платформы "Электронный дом". С его помощью москвичи обсуждают различные вопросы содержания общих помещений, капитального ремонта, благоустройства двора и пр.

Чат "Электронного дома" удобен тем, что для решения насущных коммунальных проблем не нужно собираться в определенное время у подъезда, - высказать свою точку зрения и узнать мнение других можно онлайн. И главное – в чате не будет посторонних людей, только реальные собственники или арендаторы квартиры, которым собственник лично предоставит доступ в чат.

Поэтому многие жильцы используют чат "Элдома" не только как платформу для голосования, насчет, например, установки шлагбаума или найма консьержа. Люди здесь предлагают соседям яблоки с дачи, делятся полезной информацией об акциях в ближайшем магазине, дают отзывы по работе врачей в районной поликлинике.

Присоединиться к чату "Электронного дома", а также воспользоваться остальными возможностями платформы, к примеру, получать напоминание об оплате счетов за ЖКУ и своевременной отправке показаний счетчика, можно в мобильном приложении или на сайте ed.mos.ru. Для регистрации достаточно иметь учетную запись портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что сервисами "Электронного дома" пользуются уже жильцы 34 тыс. многоквартирных домов в Москве.

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
По теме

Путин похвалил Киев за неожиданный шаг

Российский лидер поделился важной информацией

"Расстались врагами": всплыла истинная причина развода Брежневой и Меладзе

Заявление продюсера пролило свет на скандал

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей