Цифровые сервисы избавили москвичей от лишних походов на молочные кухни

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Электронные услуги по заказу питания на молочной кухне только в 2022 году избавили москвичей почти от трех миллионов лишних визитов в поликлиники и молочно-раздаточные пункты. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Благодаря цифровым возможностям, которые активно развиваются в Москве, можно не выходя из дома выбрать удобный график и подходящий молочно-раздаточный пункт, а получать продукты просто по электронному направлению без лишних бумаг и необходимости ежемесячного посещения поликлиники",
– рассказала Анастасия Ракова.
Услуга по заказу питания на молочной кухне на mos.ru. доступна с декабря 2021 года. Определенные категории москвичей, имеющих постоянную регистрацию в столице, а также действующий или временный полис ОМС, выданный в Москве, могут получать бесплатное питание на себя или ребенка, родство с которым подтверждено в личном кабинете на портале госуслуг.
Посещать врача для получения направления на молочную кухню потребуется один раз. Далее электронное направление продлевается автоматически.
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