Цифровые сервисы избавили москвичей от лишних походов на молочные кухни

Заказать бесплатное питание можно со своего смартфона в любой удобный пункт

Электронные услуги по заказу питания на молочной кухне только в 2022 году избавили москвичей почти от трех миллионов лишних визитов в поликлиники и молочно-раздаточные пункты. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Благодаря цифровым возможностям, которые активно развиваются в Москве, можно не выходя из дома выбрать удобный график и подходящий молочно-раздаточный пункт, а получать продукты просто по электронному направлению без лишних бумаг и необходимости ежемесячного посещения поликлиники",

– рассказала Анастасия Ракова.

Услуга по заказу питания на молочной кухне на mos.ru. доступна с декабря 2021 года. Определенные категории москвичей, имеющих постоянную регистрацию в столице, а также действующий или временный полис ОМС, выданный в Москве, могут получать бесплатное питание на себя или ребенка, родство с которым подтверждено в личном кабинете на портале госуслуг.

Посещать врача для получения направления на молочную кухню потребуется один раз. Далее электронное направление продлевается автоматически.

Ранее в мэрии сообщили, сколько новой современной медицинской техники и оборудования поставлено в московские больницы и поликлиники в 2022 году.