Собянин: Москва подготовила масштабную программу ко Дню народного единства

Собянин: Москва подготовила масштабную программу ко Дню народного единства
Фото: mos.ru
Столица приглашает принять участие в квестах и интеллектуальных играх взрослых и детей

По случаю Дня народного единства московские парки культуры и отдыха, библиотеки и культурные центры с особо охраняемыми природными территориями приготовили для жителей столицы интересные мероприятия, в которых могут поучаствовать и взрослые, и дети.

С 4 по 6 ноября в Москве пройдет более 50 мероприятий, приуроченных к празднику. Речь идет о квестах, познавательных прогулках с гидами по зеленым уголкам и прекрасным улочкам, интеллектуальных играх, где можно проверить свои знания по истории страны. 

Анонсы праздничной программы публикуются в телеграм-каналах Мосгорпарка, на сайтах самих парков и их страницах в соцсетях, а также на сайте Минприроды.

А 4 ноября в библиотеках и культурных центрах Москвы пройдет городская акция "Единый день открытых дверей", на которых горожане смогут посетить порядка 280 площадок во всех административных округах столицы, рассказал Сергей Собянин.

В течение дня сотрудники будут делиться интересными фактами из жизни учреждений. Гости смогут узнать обо всех тонкостях работы библиотек и культурных центров, их модернизации. Москвичам также предлагают сходить на концерты, лекции и экскурсии, принять участие в мастер-классах в творческих студиях.

Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник
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