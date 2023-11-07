Более 216 тысяч госуслуг по земле предоставлены онлайн в Подмосковье за год

Население все чаще обращается за цифровыми услугами

Свыше 216 тысяч государственных услуг, связанных с землей, в 2023 году предоставлены в Подмосковье в онлайн-формате. Такой рост интереса населения к цифровым услугам свидетельствует о важности цифровой трансформации в регионе. Об этом заявила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.



Министр подчеркнула, что цифровые технологии позволяют упростить и ускорить процесс предоставления государственных услуг.

"Статистика подтверждает: с начала года от жителей области поступило уже 216,7 тысяч обращений на действия с землей, в прошлом году за аналогичный период это цифра составляла 212,5 тысяч", – добавила Адигамова.

Отмечается, что наиболее востребованной услугой среди населения оказалось перераспределение земельных участков, на которую поступило более 53,6 тысяч заявлений.

Вторыми по популярности услугами среди жителей Подмосковья стали услуги предварительного согласования предоставления земельных участков – более 41,8 тысяч заявителей обратились за этим видом услуг.

Кроме того, услуги предоставления земли в аренду и собственность без проведения торгов воспользовались более чем 25 тысяч человек.

При этом жители Подмосковья могут получать эти услуги в электронном виде на региональном портале государственных услуг в разделе "Земля и стройка" под названием "Имущественные отношения".

Стоит заметить, что среднее время предоставления таких имущественных услуг в настоящее время составляет от одного до пятнадцати рабочих дней.