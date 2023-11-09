В Подмосковье появится завод по переработке ПЭТ-материалов

В Подмосковье появится завод по переработке ПЭТ-материалов
Фото пресс-службы Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
В предприятие инвестируют более миллиарда рублей

Для производства бутылок и пищевой упаковки компания из ПЭТ-материалов компания "Юсивай Полимерс Рус" при содействии подмосковной Корпорации развития инвестирует в завод более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева

"На проектную мощность предприятие сможет выйти уже в начале II квартала 2024 года. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 1,2 млрд рублей. После запуска обеих очередей завода в Подмосковье будут созданы более 100 новых рабочих мест", – отметила Зиновьева.

Реализовывать проект будут на двух участках в подмосковных Озерах и Коломне, добавила Зиновьева. При этом сначала в Озерах запустят сортировочную и моечную линии в первой фазе, а затем в Коломне начнет функционировать экструзионная линия. На ней будут производить rПЭТ-гранулы.

После запуска производства компания сможет перерабатывать около 500 тонн ПЭТ-материалов в месяц, затем этот объем увеличится до 2 тысяч тонн в месяц, рассказал генеральный директор "Юсивай Полимерс Рус" Дмитрий Козырев.

Полученное экологичное сырье будут использовать для изготовления бутылок и упаковки, пояснил Козырев. 

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