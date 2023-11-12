Учимся варить яйца, чтобы скорлупа отлетала – 100% метод

Простая хитрость поможеть добиться идеального эффекта

Сварить яйцо может каждый, но не всем бывает под силу его почистить без проблем. Что только не придумывают кулинары, лишь бы облегчить процесс: добавляют соль в воду, остужают продукт во льду, покупают исключительно яйца старых куриц, считая, что скорлупа от них лучше отлетает. Но все эти хитрости не дают гарантированного результата.

Тем не менее, есть один проверенный способ, о котором знают только шеф-повара в элитных ресторанах. Им положено подавать яйца исключительно в идеальном внешнем виде, чтобы блюдо порадовало клиента не только отменным вкусом, но и красотой.

Учимся 100% методу, чтобы скорлупа с яиц отлетала

Берем необходимое количество яиц для варки и небольшой ковш с плотной крышкой. Наливаем туда воды, но совсем немного – примерно в 1 см, чтобы слегка покрыла дно. Туда же кладем яйца и ставим все вариться на среднем огне, закрыв плотной крышкой.

В итоге в сосуде будет накапливаться пар от кипящей воды, который и станет основной причиной варки яиц. Иногда их можно перекладывать с одного бока на другой, чтобы стенки не прилепали к белку. Варить следует столько, сколько потребуется для вашего случая – будь это всмятку, либо в крутую. И при очистке вы получите абсолютно гладкую поверхность, от которой идеально отлетает скорлупа.