Собянин сообщил о росте объема промпроизводства в Москве более чем на 15%

Собянин сообщил о росте объема промпроизводства в Москве более чем на 15%
Сергей Собянин. Фото: mos.ru
И рассказал, что стимулирует столичных производителей

В Москве работает более 4 тысяч промышленных площадок. Только с начала 2023 года по сентябрь местные предприятия нарастили объемы производства на 15% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом, рассказал Сергей Собянин.

"В лидерах – производители одежды, электрического оборудования и лекарств. Растущий спрос стимулирует московские предприятия расширять и модернизировать линии, наращивать объемы выпускаемой продукции", – указал Собянин.

Как указал мэр, предприятия могут рассчитывать на поддержку города. Доступно более двадцати мер поддержки, включая налоговые льготы, субсидии, выделение свободных земельных участков под строительство и многое другое.

Растущий спрос, указал мэр Москвы, стимулирует столичные предприятия расширять и модернизировать линии – а также наращивать объемы производства.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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