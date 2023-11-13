Собянин сообщил о росте объема промпроизводства в Москве более чем на 15%

Курс рубля
- Путин нанес первый удар по доллару: что говорят эксперты
- Коснется многих: Центробанк принял важное решение по доллару
- Эксперт объяснила очередное падение рубля
В Москве работает более 4 тысяч промышленных площадок. Только с начала 2023 года по сентябрь местные предприятия нарастили объемы производства на 15% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом, рассказал Сергей Собянин.
"В лидерах – производители одежды, электрического оборудования и лекарств. Растущий спрос стимулирует московские предприятия расширять и модернизировать линии, наращивать объемы выпускаемой продукции", – указал Собянин.
Как указал мэр, предприятия могут рассчитывать на поддержку города. Доступно более двадцати мер поддержки, включая налоговые льготы, субсидии, выделение свободных земельных участков под строительство и многое другое.
Растущий спрос, указал мэр Москвы, стимулирует столичные предприятия расширять и модернизировать линии – а также наращивать объемы производства.
Знаменитость намекнула на свой тяжелый недуг
В феврале 2005-го Филипп Киркоров развелся с Аллой Пугачевой. 18 лет сердце короля российской эстрады было свободно. И вот появилась ОНА - самая красивая женщина российского шоу-бизнеса.