Миллионы россиян столкнулись со сбоем в работе онлайн-банка: что произошло

О причинах произошедшего в кредитной организации умалчивают

В мобильном приложении Сбера зафиксирован сбой – пользователи не могут воспользоваться возможностью перевода, о чем массово сообщают клиенты.

В сообщении мобильного приложения при попытке перевода другому физлицу, которое также является клиентом банка, говорится о временной недоступности сервиса. Клиентам также рекомендуют повторить операцию через несколько минут, уточняет телеканал "360".

По информации сервисов, которые фиксируют сбои в мобильных и сетевых ресурсах, клиенты Сберы также утверждали о ряди затруднений в работе отдельных сервисов банковского приложения. Позднее работу приложения восстановили.

Как отмечает РБК, количество жалоб начало расти после 12:00 по МСК. Проблемы в основном начались у клиентов из столицы, Петербурга, Новосибирска, Казани и Краснодара. Позднее представители банка сообщили журналистам, что проблему удалось устранить.

Что стало причиной сбоев, не сообщается. По мнению некоторых публичных лиц, кибератаки извне направлены на все сферы отрасли российской экономики, включая интернет-банкинг, различные сайты и приложения. Осенью 2023 года Сбербанк уже подвергался мощнейшей DDоS-атаке.

Впрочем, российская сторона также не остается в долгу – ранее мы писали об атаке хакеров на систему "кошельков" ВСУ.