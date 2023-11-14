Собянин: парк в поймах Шмелевки и Кузнецовки создан с учетом пожеланий москвичей

Собянин: парк в поймах Шмелевки и Кузнецовки создан с учетом пожеланий москвичей
Фото: mos.ru
У 280 тысяч жителей в шаговой доступности появилось прекрасное общественное пространство для прогулок и активного отдыха

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. За летом полузаброшенную территорию у метро "Красногвардейская" и "Зябликово" удалось полностью привести в порядок: устранили препятствия для свободного прохода, очистили от мусора и создали множество функциональных зон с площадками.

На территории в 100 гектаров также появились прогулочные маршруты, появились зоны тихого отдыха и видовые площадки. На некогда заболоченных территориях сделали два водоема. Рядом появилось пространство для отдыха с лавочками, а также солярий.

Детям построили игровые площадки на любой возраст – "Канитель" и "Дубраву". Первая обязана своим названием историческому происхождению: когда-то местные жители производители здесь канитель – тонкую проволоку из серебра или золота для украшения одежды и ювелирных изделий.

Парк придется по вкусу и любителям активного отдыха. Теперь у них в распоряжении скейт-парк с памп-треками, хоккейная коробка, на которой можно в теплое время года играть в футбол, а также воркаут.

Фото: mos.ru

"В общем, получился еще один замечательный парк в шаговой доступности для 280 тысяч жителей районов Орехово-Борисово Южное и Зябликово с живописными видами, удобными дорожками и рекреационной инфраструктурой на любой вкус", – отметил Сергей Собянин. 

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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