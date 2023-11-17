Мэр Москвы сообщил об открытии новой школы в Тропарево-Никулине

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Сергей Собянин рассказал об открытии новой школы в районе Тропарево-Никулино. У старшеклассников учреждения сегодня был первый учебный день в новом здании, построенном на улице Академика Анохина. Здание приспособлено в том числе и для маломобильных учеников.
Корпус оборудован медиатекой с библиотекой, пространством для шахматного кружка, лабораторно-исследовательским комплексом. На базе ИТ-полигона ученики смогут заняться 3D-моделированием, робототехникой и программированием.
Как отметил мэр, с 2011 года в столице построено 586 новых школ и детсадов.
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