Мэр Москвы сообщил об открытии новой школы в Тропарево-Никулине

В распоряжении учеников - медиатека, лабораторно-исследовательский комплекс и еще много всего интересного

Сергей Собянин рассказал об открытии новой школы в районе Тропарево-Никулино. У старшеклассников учреждения сегодня был первый учебный день в новом здании, построенном на улице Академика Анохина. Здание приспособлено в том числе и для маломобильных учеников.

Корпус оборудован медиатекой с библиотекой, пространством для шахматного кружка, лабораторно-исследовательским комплексом. На базе ИТ-полигона ученики смогут заняться 3D-моделированием, робототехникой и программированием.

Как отметил мэр, с 2011 года в столице построено 586 новых школ и детсадов.