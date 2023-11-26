Кофе из аппарата станет вкуснее: вот хитрый секрет

Многие об этом не знают, полагая, что автомат все сделает сам

Настоящие ценители кофе точно знают, что практически любой растворимый напиток по аромату и насыщенности вкуса уступает тому, что получен из кофемашины. Однако на этом можно не останавливаться и сделать его еще вкуснее – мы расскажем, как.

Не в каждой кофемашине предусмотрена опция подогрева чашки, но это легко исправить: подогрейте ее самостоятельно с помощью водопроводной горячей воды или из чайника – это добавит недостающие 6-8 градусов, что заметно улучшит качество американо и эспрессо.

Что касается капучино, то здесь автомат выдает стандартную температуру в 50 градусов. Если вы – любитель погорячее, то стоит заблаговременно погреть молоко в микроволновке. Правда, есть один нюанс – напиток такой температуры будет оставлять брызги в процессе приготовления.

Третий нюанс затрагивает сегмент бюджетных кофеаппаратов и связан с появлением накипи на системе нагрева. Накипь доставляет неудобства тем, что не дает нагреть воду до нужной температуры. Если она уже образовалась, стоит пустить в ход лимонную кислоту. А для предотвращения неприятностей можно приобрести трехступенчатый фильтр и забыть о проблеме.

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