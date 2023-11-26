Кофе из аппарата станет вкуснее: вот хитрый секрет

Кофе из аппарата станет вкуснее: вот хитрый секрет
Фото: Bulkin Sergey/Russian Look/www.globallookpress.com
Многие об этом не знают, полагая, что автомат все сделает сам

Настоящие ценители кофе точно знают, что практически любой растворимый напиток по аромату и насыщенности вкуса уступает тому, что получен из кофемашины. Однако на этом можно не останавливаться и сделать его еще вкуснее – мы расскажем, как.

Не в каждой кофемашине предусмотрена опция подогрева чашки, но это легко исправить: подогрейте ее самостоятельно с помощью водопроводной горячей воды или из чайника – это добавит недостающие 6-8 градусов, что заметно улучшит качество американо и эспрессо.

Что касается капучино, то здесь автомат выдает стандартную температуру в 50 градусов. Если вы – любитель погорячее, то стоит заблаговременно погреть молоко в микроволновке. Правда, есть один нюанс – напиток такой температуры будет оставлять брызги в процессе приготовления.

Третий нюанс затрагивает сегмент бюджетных кофеаппаратов и связан с появлением накипи на системе нагрева. Накипь доставляет неудобства тем, что не дает нагреть воду до нужной температуры. Если она уже образовалась, стоит пустить в ход лимонную кислоту. А для предотвращения неприятностей можно приобрести трехступенчатый фильтр и забыть о проблеме.

Ранее сообщалось, почему растворимый кофе никогда не бодрит.

Источник: Xbt.live
По теме

Куда вложиться в 2024 году: россиянам назвали самые выгодные варианты

Доллар и евро все еще актуальны для скупки, указывает экономист

Брежнева попросила прощения у Меладзе после развода

Певицы обратилась к бывшему на русском языке, пишут СМИ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей