Магнитная буря ударит по Земле с 4 по 7 декабря

Магнитная буря ударит по Земле с 4 по 7 декабря
Фото: Svetlana Vozmilova/Russian Look/www.globallookpress.com
Метеозависимым стоит проявить особую заботу о своем здоровье

На Солнце образовалась гигантская корональная дыра – предвестник очередной сильной магнитной бури, которая ударит по планете с 4 по 7 декабря.

Ее мощность оценивается в 7-8 баллов из 9 по шкале геомагнитных бурь. Столь высокий уровень активности вызовет серьезные проблемы у метеозависимых людей – у них могут обостриться хронические заболевания из-за перепадов магнитного поля Земли.

Эксперты рекомендуют им в этот период свести к минимуму стрессовые ситуации, больше гулять и отдыхать, а работать только в режиме невысокой нагрузки.

Такая активность Солнца, скорее всего, подарит жителям России еще и захватывающее зрелище северного сияния. А на магнитную бурю накладываются прогнозы синоптиков об аномальных морозах до -23 градусов почти на всей территории страны в ближайшие дни.

Предстоящая неделя грозит испытанием как для здоровья россиян, так и для работы инфраструктурных систем, чувствительных к скачкам магнитосферы. Как минимум, стоит запастись теплыми вещами потеплее. А метеозависимым – перейти на щадящий режим.

Ранее россиян предупредили об аномальных морозах.

Источник: Утро.ру
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