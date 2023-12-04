Магнитная буря ударит по Земле с 4 по 7 декабря

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На Солнце образовалась гигантская корональная дыра – предвестник очередной сильной магнитной бури, которая ударит по планете с 4 по 7 декабря.
Ее мощность оценивается в 7-8 баллов из 9 по шкале геомагнитных бурь. Столь высокий уровень активности вызовет серьезные проблемы у метеозависимых людей – у них могут обостриться хронические заболевания из-за перепадов магнитного поля Земли.
Эксперты рекомендуют им в этот период свести к минимуму стрессовые ситуации, больше гулять и отдыхать, а работать только в режиме невысокой нагрузки.
Такая активность Солнца, скорее всего, подарит жителям России еще и захватывающее зрелище северного сияния. А на магнитную бурю накладываются прогнозы синоптиков об аномальных морозах до -23 градусов почти на всей территории страны в ближайшие дни.
Предстоящая неделя грозит испытанием как для здоровья россиян, так и для работы инфраструктурных систем, чувствительных к скачкам магнитосферы. Как минимум, стоит запастись теплыми вещами потеплее. А метеозависимым – перейти на щадящий режим.
Ранее россиян предупредили об аномальных морозах.
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