Собянин принял решение об индексации московских социальных выплат

Рассказываем, кого коснутся новые выплаты

Минимальный размер пенсии с доплатой города в Москве с 1 января поднимут до 24,5 тысяч рублей, рассказал Сергей Собянин. Мэр также предупредил об индексации единовременных и ежемесячных социальных выплат.

Так, выплаты коснутся многодетных семей, детей и родителей погибших военнослужащих, семей, воспитывающих детей-инвалидов или инвалидов детства, студенческих и приемных семей, сирот и детей, которые остались без родительского попечения. Туда же войдут и ветераны Великой Отечественной войны, а также участники обороны столицы.

Полный перечень опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

По традиции в новом году будут единовременные выплаты к праздничным и памятным датам – Дню Победы, началу контрнаступления Красной Армии под Москвой и иным событиям в истории нашей Родины.