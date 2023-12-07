Тест: на сколько процентов вы лентяй

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Если вы – тот еще любитель откладывать дела на "потом" и отдаете предпочтение дивану вместо активного отдыха, поверьте: вы – сертифицированный лентяй.
Правда, бездельничанье – времена довольно полезная штука. Нужно изредка расслаблять мозг, чтобы избегать эмоционального выгорания. Да и поберечь нервы не помешает лишний раз. Портал "Ридлайф.ру" составил тест, по которому вы сможете узнать, на сколько процентов являетесь лентяем.
А ранее мы предлагали читателям пройти тест на эрудицию.
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