Тест: на сколько процентов вы лентяй

Предпочитаете полежать на диване или отправиться на прогулку?

Если вы – тот еще любитель откладывать дела на "потом" и отдаете предпочтение дивану вместо активного отдыха, поверьте: вы – сертифицированный лентяй.

Правда, бездельничанье – времена довольно полезная штука. Нужно изредка расслаблять мозг, чтобы избегать эмоционального выгорания. Да и поберечь нервы не помешает лишний раз. Портал "Ридлайф.ру" составил тест, по которому вы сможете узнать, на сколько процентов являетесь лентяем.

А ранее мы предлагали читателям пройти тест на эрудицию.