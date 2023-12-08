Сергей Собянин посетил высокотехнологичное производство банкоматов в "Рудневе"

Предприятие выпускает порядка 15 тысяч банкоматов в год и планирует увеличить показатель вдвое

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил производство банкоматов, которое расположено в индустриальном парке "Руднево". Устройства оснащены собственным ПО и работают на базе российских микропроцессоров "Эльбрус".

Как указал глава города, открытие производства банкоматов в "Руднево" стало для России настоящим прорывом в импортозамещении. В настоящее время мощность завода составляет около 15 тыс. банкоматов в гол. В перспективе предприятие выйдет на показатель в 30 тыс.

"В числе основных заказчиков – шесть российских банков", – отметил Собянин.

Как указал мэр, после ухода иностранных производителей из российского рынка для отечественных компаний освободилась ниша. Учитывая спрос в создании собственной, отечественной инновационной продукции, было развернуто производство, открытое ООО "Банковские и финансовые системы".

Площадь завода насчитывает 5,5 тыс. квадратов. Создано 70 рабочих мест. Планируется увеличить штат до 130 человек.