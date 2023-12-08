Сергей Собянин посетил высокотехнологичное производство банкоматов в "Рудневе"

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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил производство банкоматов, которое расположено в индустриальном парке "Руднево". Устройства оснащены собственным ПО и работают на базе российских микропроцессоров "Эльбрус".
Как указал глава города, открытие производства банкоматов в "Руднево" стало для России настоящим прорывом в импортозамещении. В настоящее время мощность завода составляет около 15 тыс. банкоматов в гол. В перспективе предприятие выйдет на показатель в 30 тыс.
"В числе основных заказчиков – шесть российских банков", – отметил Собянин.
Как указал мэр, после ухода иностранных производителей из российского рынка для отечественных компаний освободилась ниша. Учитывая спрос в создании собственной, отечественной инновационной продукции, было развернуто производство, открытое ООО "Банковские и финансовые системы".
Площадь завода насчитывает 5,5 тыс. квадратов. Создано 70 рабочих мест. Планируется увеличить штат до 130 человек.
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