Этот популярный продукт в России оказался по исследованиям лучше импортного

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Зеленый горошек – непременный ингредиент многих салатов на праздники, особенно новогодние. Популярен он и в дни поста, когда накладывается немало ограничений. Лет 20 назад этот продукт был полностью импортным и не отличался качеством: часто производился из кормового, сушеного или сублимированного гороха. Сегодня ситуация кардинально изменилась.
Основной процент горошка сегодня – продукт отечественного производства, изготовляемый из свежего сырья. По данным Роскачества, больше половины российской продукции – высшего качества. Ни в одном из проверенных образцов не найдено ГМО, красителей, консервантов и сахарозаменителей. Все известные российские торговые марки – это натуральный зеленый горошек.
Веерное исследование Роскачества проверило 55 торговых марок. И почти половина – не только безопасный продукт, но ещё и четко соответствует требованиям стандарта Роскачества. Причем 25 из 29 марок – российского происхождения.
Самыми лучшими по качеству оказались торговые марки Globus, "6 соток" и "Дядя Ваня". Безопасной продукцией признаны также Bonduelle, Lorado, "Красная цена", Heinz, Global Village и "Скатерть-самобранка".
Нарушения требований по маркировке найдены у торговых марок "Спело-Зрело" и LUTIK: неоднородная консистенция продукции. Однако при этом она полностью безопасна.
Раньше мы писали, что свежий горошек в салате полезнее консервированного для некоторых людей.
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