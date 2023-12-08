Этот популярный продукт в России оказался по исследованиям лучше импортного

Полезный и вкусный консервированный овощ реабилитировал себя на российском рынке

Зеленый горошек – непременный ингредиент многих салатов на праздники, особенно новогодние. Популярен он и в дни поста, когда накладывается немало ограничений. Лет 20 назад этот продукт был полностью импортным и не отличался качеством: часто производился из кормового, сушеного или сублимированного гороха. Сегодня ситуация кардинально изменилась.

Основной процент горошка сегодня – продукт отечественного производства, изготовляемый из свежего сырья. По данным Роскачества, больше половины российской продукции – высшего качества. Ни в одном из проверенных образцов не найдено ГМО, красителей, консервантов и сахарозаменителей. Все известные российские торговые марки – это натуральный зеленый горошек.

Веерное исследование Роскачества проверило 55 торговых марок. И почти половина – не только безопасный продукт, но ещё и четко соответствует требованиям стандарта Роскачества. Причем 25 из 29 марок – российского происхождения.

Самыми лучшими по качеству оказались торговые марки Globus, "6 соток" и "Дядя Ваня". Безопасной продукцией признаны также Bonduelle, Lorado, "Красная цена", Heinz, Global Village и "Скатерть-самобранка".

Нарушения требований по маркировке найдены у торговых марок "Спело-Зрело" и LUTIK: неоднородная консистенция продукции. Однако при этом она полностью безопасна.

Раньше мы писали, что свежий горошек в салате полезнее консервированного для некоторых людей.

