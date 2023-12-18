Собянин рассказал о работе симуляционного центра для обучения соцработников

Собянин рассказал о работе симуляционного центра для обучения соцработников
Фото: mos.ru
За три года обучение прошли 3,5 тысячи человек

В Москве помощники по уходу проходят обучение в профильном симуляционном центре при Научно-практическом геронтопсихиатрическом центре. Как рассказал Сергей Собянин, именно здесь обучают правильному уходу за пожилыми людьми, которые не в состоянии о себе позаботиться.

Научить сотрудников правильно ухаживать за человеком – та самая задача, с которой центр справляется на "отлично". А желание посвятить себя такому делу невозможно навязать извне – оно рождается в самом человеке, который следует своему призванию.

11 тренировочных (симуляционных) классов были открыты в московских домах-интернатах в 2021 году. Помещения оснастили всем необходимым для проведения профильных тренингов и мастер-классов, кроватями, манекенами, средствами для ухода и фантом-системами.

Как указал Собянин, за три года обучение в этих классах прошли порядка 3,5 тыс. специалистов, из которых полторы тысячи – помощники по уходу и практически две тыс. – сотрудники мультидисциплинарной команды социальных домов (врачи, медсестры).

"По завершении курсов слушатели сдают экзамены, включающие не только теоретическую часть, но и обязательную демонстрацию полученных навыков на манекенах и других участниках группы", – рассказал Собянин. 

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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