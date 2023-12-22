Улучшит давление и выносливость: простой напиток сохранит здоровье

Он доступен любому пенсионеру

Британские ученые после продолжительных исследований пришли к выводу, что свекольный сок благоприятно сказывается на здоровье человека. Например, он помогает стабилизировать кровяное давление и повысить выносливость. Об этом сообщает портал Ридлайф.ру.

Наблюдения за пациентами длились в течение 12 недель. Испытуемых поделили на две группы, где первая получала в рацион свекольный сок, а вторая – плацебо.

В итоге выяснилось, что те, кто принимали настоящий напиток, за период проведения эксперимента смогли снизить свое АД в среднем на 4,5 пункта. Также они проходили большее расстояние за шесть минут, чем те, кто получал обманку.