Собянин: Отреставрировали уникальную скульптурную композицию начала XIX века

Собянин: Отреставрировали уникальную скульптурную композицию начала XIX века
Фото: mos.ru
Специалистам оставалось ориентироваться по рисунку 1830 года

На главные ворота усадьбы Нескучное на Ленинском проспекте вернулась композиция "Времена года". При этом удалось сохранить композицию в виде, в котором она была в конце позапрошлого столетия, рассказал Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что речь идет о скульптурных композициях "Времена года". Сама въездная группа была создана по проекту архитектора Евграфа Тюрина более 200 лет назад. Композиция входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения.

Для реставраторов работа над "Временами года" стала вызовом. О первоначальном виде скульптур можно было только догадаться по рисунку 1830 года. После этого фигуры неоднократно меняли облик.

После проведенного анализа всех изображений реставраторы восстановили общую композицию въездных ворот более чем столетней давности. А подлинную левую скульптурную группу из особого сплава – шпиатра – отреставрировали в Российской академии наук.  

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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