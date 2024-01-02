Когда нужно убирать елку после Нового года: приметы и суеверия

На какие критерии ориентироваться при уборке, каждый решает сам, но есть некие закономерности

Когда убирать в новом году главное елку, решает каждая семья по-своему. Конечно, второго января никто не кидается снимать игрушки и сворачивать гирлянды. Но определенная логика в правилах уборки есть.

Одни прощаются с лесной красавицей накануне начала первой рабочей недели в году, другие исходят из соображений фен-шуй, для третьих правильным будет христианский календарь или народные приметы. Все эти правила имеют место, выбрать надо то, что подходит лично вам. Многие люди убирают елку либо после православного Рождества, либо после Крещения, считая эти дни завершением череды новогодних праздников.

Народные приметы, к слову, гласят, что для привлечения удачи и успеха в новом году нужно как можно быстрее убрать елку. И наоборот, слишком затягивать с этим не стоит, чтобы не накликать беду. Так что анекдоты про уборку елки 1 мая сочинены не на пустом месте.

Кроме религиозных мотивов и примет, можно опираться еще на психологические рекомендации. Например, уборка елки, аккуратное раскладывание украшений на хранение и наведение порядка после могут сплотить семью, да и чистота в доме никогда не бывает лишней. Кроме того, уборка новогоднего дерева может стать символом завершения прежнего этапа и готовности начать новый.

Утилизация самого дерева, если елка была настоящей, тоже имеет свои правила и рекомендации. Можно отнести ее, запакованную правильно, на специальные мусорные площадки. Можно сжечь в печи, если живете в частном доме, или переработать на мульчу. А можно отвезти ветки в приюты для животных или на фермы, где она пригодится для тамошних обитателей как подстилка или прикормка.

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