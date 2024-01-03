Какой макияж старит: пять самых распространенных ошибок

Какой макияж старит: пять самых распространенных ошибок
Фото: Freepik.com
Не делайте этого, если не хотите ненароком прибавить себе лишних лет

Пользуясь косметикой, важно учитывать особенности своего лица и правильно выполнять мейкап. Иначе есть риск невольно добавить себе возраста! Рассмотрим распространенные промахи и как их исправить:

1. Чрезмерный контуринг скул. Нужно наносить строго на неподвижное лицо и тщательно растушевывать, чтобы не образовывались морщинки.

2. Слишком густые нарощенные ресницы. Они выглядят неестественно и старят. Лучше ограничиться точечным наращиванием.

3. Темный тон карандаша для бровей, не соответствующий цвету волос. Это резко добавляет возраст!

4. Избыток румян, особенно в области носогубных складок. Легкий румянец красит, а перебор – возрастит!

5. Густой слой тонального крема. Он забивает поры, образует морщинки и лишает сияния. Лучше корректор + легкий BB-крем.

Учитывая эти моменты в макияже, вы всегда будете молоды и свежи!

Ранее сообщалось, как быстро убрать следы косметики с воротника куртки.

Источник: Woman.ru
По теме

SHAMAN лишили важного выступления в новогоднем шоу

Вместо него взяли другого артиста

Всего три слова: что сказала Пугачева в Новый 2024 год

Артистка придумала свой емкий тост

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей