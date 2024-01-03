Какой макияж старит: пять самых распространенных ошибок

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Пользуясь косметикой, важно учитывать особенности своего лица и правильно выполнять мейкап. Иначе есть риск невольно добавить себе возраста! Рассмотрим распространенные промахи и как их исправить:
1. Чрезмерный контуринг скул. Нужно наносить строго на неподвижное лицо и тщательно растушевывать, чтобы не образовывались морщинки.
2. Слишком густые нарощенные ресницы. Они выглядят неестественно и старят. Лучше ограничиться точечным наращиванием.
3. Темный тон карандаша для бровей, не соответствующий цвету волос. Это резко добавляет возраст!
4. Избыток румян, особенно в области носогубных складок. Легкий румянец красит, а перебор – возрастит!
5. Густой слой тонального крема. Он забивает поры, образует морщинки и лишает сияния. Лучше корректор + легкий BB-крем.
Учитывая эти моменты в макияже, вы всегда будете молоды и свежи!
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