Ноги останутся сухими: простейший способ спасти обувь от мокрого снега на улице

Все гениальное уже придумали предки

Длительные прогулки зимой, которая устраивает нам снежные карусели попеременно с отвратительнейшей слякотью, чреваты сыростью в ногах. А потому нужно знать, как обезопасить обувь от влаги – по меньшей мере, на несколько часов. Рассказываем, как сохранить ноги в сухости.

Нет, это не обыкновенные водоотталкивающие средства, которые наполняют квартиру запахом ядовитой химии. Вполне достаточно того, что было придумано задолго до товаров современных производителей.

Просто натрите обувь парафином или воском обувь, а затем просушите феном ботинки для образования едва заметной пленки. Благодаря ей влага не сможет проникнуть во внутреннюю часть.

Кстати, эффект можно усилить благодаря льняному или касторовому маслу. Измельчите парафин на терке и расплавьте его на столовой ложке с помощью "водяной бани". Влейте по чайной ложке льняного и касторового масла – обработайте этой смесью ботинки.