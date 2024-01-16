Путин впервые высказался о "голой вечеринке" с участием Ивлеевой

Путин впервые высказался о "голой вечеринке" с участием Ивлеевой
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Глава государства возмущен "выпрыгивающими из штанов" звездами, пока защитники Родины проливают свою кровь

Вот уже практически месяц миновал с "голой вечеринки", устроенной блогершей Анастасией Ивлеевой в центре Москвы. Звезды вовсю пожинают последствия обрушившегося на них осуждения. Общественный резонанс был так велик, что руководства федеральных каналов принялись в спешке избавляться от оскандалившихся артистов.

Информация в итоге дошла до главы государства. Владимир Путин прекрасно осведомлен о случившемся в "Мутаборе" в конце 2023 года. Президент высказался по поводу скандальных звезд, заявив, что равняться необходимо на доблестных защитников Родины, а не на тех, кто "выпрыгивает из штанов".

Люди, которые отправляются в зону боевых действий, указал президент, постоянно рискуют жизнью. Естественно, переживая кромешный ад, бойцы пересматривают свои приоритеты, которые начинают выстраивать уже иначе.

"Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать", – высказался глава государства.

А ранее мы писали, как поменялась позиция оскандалившейся на "голой пати" Ксении Собчак, которая всегда отличалась критикой в адрес действующего российского руководства.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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