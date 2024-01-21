Что нужно делать, чтобы избежать травм на льду зимой

Что нужно делать, чтобы избежать травм на льду зимой
Jan Woitas/www.globallookpress.com
Всегда следуйте этим советам

Зимой падения на травмоопасных скользких дорогах – милое дело. Чрезвычайно важно уметь предотвратить резкие падения. Конечно, здесь будет играть роль ваша координация – и, в первую очередь, ваша подготовленность.

Портал "Ридлайф.ру" рассказал, что необходимо делать, чтобы избежать сотрясения мозга, переломов рук и ног, растяжений и гематом из-за удара о твердую, покрытую льдом поверхность.

Запомните: руки должны быть в перчатках. Держите их свободными, чтобы при сохранении равновесия, когда нога предательски отъедет в сторону, никуда не завалиться – или упасть без ощутимых последствий, грамотно распределив вес.

Всегда смотрите под ноги. Заметили скользкий участок – замедлите движение и преодолейте его очень короткими, маленькими шажками.

Все вещи переносите в рюкзаках и сумках – чтобы, как мы и указывали ранее, руки были свободными. Конечно, зимняя обувь в идеале должна быть с нескользящей подошвой с бороздками. Чем больше трение – тем безопаснее. Поэтому при входе в помещение хорошо вытирайте обувь о коврик.

Трудно ходить? Возьмите трость или палку. Неважно, как вы выглядите – ваше здоровье важнее и находится вне всяких приоритетов. Никогда не пользуйтесь мессенджерами и не ковыряйтесь в телефоне в такую погоду.

Ранее "Утро" рассказывало, что делать, чтобы обувь не скользила по льду.

Источник: Ридус ✓ Надежный источник
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