Что нужно делать, чтобы избежать травм на льду зимой

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Зимой падения на травмоопасных скользких дорогах – милое дело. Чрезвычайно важно уметь предотвратить резкие падения. Конечно, здесь будет играть роль ваша координация – и, в первую очередь, ваша подготовленность.
Портал "Ридлайф.ру" рассказал, что необходимо делать, чтобы избежать сотрясения мозга, переломов рук и ног, растяжений и гематом из-за удара о твердую, покрытую льдом поверхность.
Запомните: руки должны быть в перчатках. Держите их свободными, чтобы при сохранении равновесия, когда нога предательски отъедет в сторону, никуда не завалиться – или упасть без ощутимых последствий, грамотно распределив вес.
Всегда смотрите под ноги. Заметили скользкий участок – замедлите движение и преодолейте его очень короткими, маленькими шажками.
Все вещи переносите в рюкзаках и сумках – чтобы, как мы и указывали ранее, руки были свободными. Конечно, зимняя обувь в идеале должна быть с нескользящей подошвой с бороздками. Чем больше трение – тем безопаснее. Поэтому при входе в помещение хорошо вытирайте обувь о коврик.
Трудно ходить? Возьмите трость или палку. Неважно, как вы выглядите – ваше здоровье важнее и находится вне всяких приоритетов. Никогда не пользуйтесь мессенджерами и не ковыряйтесь в телефоне в такую погоду.
Ранее "Утро" рассказывало, что делать, чтобы обувь не скользила по льду.
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