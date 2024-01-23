Тест: знаете ли вы, кому принадлежат эти фразы из фильмов и книг

Проверьте свои познания

Как хорошо вы знакомы с трудами или изречениями великих мыслителей, известных писателей? Сможете ли отгадать их по крылатым фразам?

Портал "Ридлайф.ру" предлагает пройти тест на знание этих популярных остроумных фраз. Кое-какие вы когда-то слышали в известных мультфильмах и даже голливудских фильмах. Дерзайте!

А ранее "Утро" предлагало пройти тест на эрудицию.