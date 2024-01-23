Собянин: свыше 86,5 тыс. семьей создали в Москве в 2023 году

Собянин: свыше 86,5 тыс. семьей создали в Москве в 2023 году
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Мэр рассказал, какие выездные площадки для бракосочетания выбирают молодожены

В Год семьи загсы Москвы продолжат проведение важнейших церемоний и чествований юбиляров семейной жизни. 2024-й – год Семьи. В столице каждый день регистрируют новые союзы, делая для каждой пары мероприятие запоминающимся.

Лишь за прошлый год, указал Сергей Собянин, в Москве было создано более 86,5 тыс. семей. Для торжества молодожены выбирали чаще всего среди выездных площадок башню "ОКО" и особняк Спиридонова.

В прошлом году в Москве между молодыми парами было зарегистрировано практически 86,6 тыс. отношений. Наиболее популярные для бракосочетания дни – август и июль. 52% вступили в брак впервые. При этом москвичи вступают в брак в среднем с 25 лет. 

Как отметил Собянин, 64% пар решили воспользоваться онлайн-услугами при подаче заявления о заключении брака на портале государственных услуг или на mos.ru. Решение о свадьбе в Москве, как правило, принимают чаще в январе, марте и июле. И за каждый из десяти месяцев получено более 10 тыс. заявлений, больше всего – 30 ноября. 

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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