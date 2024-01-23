Убираем реагенты с обуви в два счета: нужны влажные салфетки и уксус

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Увы, но белый снег зимой состоит не только из снега. На дорогах и не только он постоянно смешан с реагентами, которые способны угробить любую обувь, если вовремя не принять меры. Но есть простое
и волшебное средство для спасения обуви, которое можно носить всегда с собой.
Порой коммунальщики перебарщивают с реагентами так, что выйдя из дома в начищенной и обработанной обуви, в транспорт мы садимся уже с яркими белыми разводами. И до вечера, когда можно будет попасть домой и привести сапоги в порядок, еще далеко.
Опытные россияне заранее, перед выходом из дома, обрабатывают сапоги и ботинки специальной защитной пропиткой, которая не дает влаге и грязи проникнуть в обувь. Вывести из кожи вредную соль, увы, невозможно, есть только способы нейтрализации.
Сразу забудьте про воду: это сделает только хуже. Повреждения от соли можно смазать касторкой. А чтобы иметь возможность принять меры сразу, как только реагент попал на кожу обуви, делаем простенький девайс: открывается пачка влажных салфеток. Вливаем туда одну столовую ложку 9-% уксуса и две – обычной воды. После чего закрываем пачку и кладем в карман или сумку. Теперь у вас есть отличное средство, которое сразу же удаляет следы соли и реагентов, не давая им высохнуть на коже или проникнуть внутрь обуви, разрушая ее.
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