Собянин: в Михайлово-Ярцевском в ТиНАО построят логистический парк

Собянин: в Михайлово-Ярцевском в ТиНАО построят логистический парк
Сергей Собянин. Фото: АГН Москва
В экономику столицы привлекут еще 47,6 млрд рублей инвестиций

Москва одобрила для инвесторов строительство трех объектов в рамках программы по созданию мест приложения труда, рассказал Сергей Собянин.

Так, речь идет о логистическом парке в Михайлово-Ярцевском поселении в ТиНАО, где смогут работать 1,3 тыс. человек, административно-деловом комплексе в Хорошевском районе с созданием восьми тысяч рабочих мест, а также офисно-торговом центре в Покровском-Стрешневе примерно на 720 рабочих мест.

Как указал мэр, строительство объектов привлечет в экономику Москвы порядка 47,6 миллиарда рублей инвестиций. Программа уже охватывает практически все районы столицы. Инвесторы планируют построить более 3 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости и создать около 120 тысяч рабочих мест.

Фото: t.me/mos_sobyanin

Источник: Телеграм-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
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