Кооператив "Бест Вей": солидарность пайщиков выдерживает испытания

23 января 2024 года Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал налоговой инспекции во введении в отношении кооператива "Бест Вей" наблюдения и прекратил производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием у кооператива какой-либо задолженности по уплате налогов. Налоговую задолженность погасили сами пайщики кооператива, несмотря на то что средства на выплату налогов на счетах кооператива имеются: по словам представителей Совета кооператива, там порядка 4 млрд рублей. Однако следственная группа ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, расследующая уголовное дело об обвинениях в мошенничестве менеджеров компании "Гермес Менеджмент", признала кооператив гражданским ответчиком по этому уголовному делу, на взгляд адвокатов кооператива, незаконно.

Арест счетов продолжается в общей сложности почти два года. По словам председателя Совета кооператива депутата Государственной думы VII созыва Сергея Крючека, руководство кооператива многократно обращалось к руководителю следственной группы с ходатайством о выплате налогов и заработной платы сотрудникам аппарата кооператива, поскольку их неуплата нарушает законодательство (выплата, по словам юристов кооператива, возможна и с арестованных счетов). Но все эти ходатайства были отклонены, как и ходатайства к следственной группе пайщиков, просивших вернуть их паевые взносы.

Пайщики кооператива сумели в кратчайшие сроки погасить налоговую задолженность кооператива, ставшую поводом для искового заявления налоговой инспекции. Они внесли налоговые платежи за кооператив – в счет своих паевых и целевых взносов (на них, пояснили в Совете кооператива, заключаются договоры цессии).

"У нас налоговая задолженность за третий квартал 2023 года погашена полностью, - сообщил один из членов Совета кооператива. – За полтора месяца пайщики кооператива выплатили 63 млн основного долга и 500 тыс. пени. За четвертый квартал большая часть от 15 млн рублей, которые мы должны оплатить до 1 марта, уже оплачена. Участие в оплате долга по налогу ПК приняли пайщики кооператива из всех регионов России".

Как отметил один из активистов кооператива, большинство пайщиков с энтузиазмом восприняли инициативу по выплате налогов за кооператив в счет своих паевых и целевых взносов. "Денег на уплату налогов кооператива поступает достаточно много, - отметил он. – Некоторые пайщики полностью рассчитались с кооперативом за квартиры, которые были для них приобретены, – досрочно, и приступили к оформлению квартир в частную собственность. Естественно, что такая форма внесения платежей в кооператив оказалась привлекательнее, чем внесение платежей на арестованный счет в Сбербанке, ведь банк отказывал в проведении платежей, даже когда арест с этого счета удавалось снять по суду".

Участие большинства пайщиков в судьбе кооператива, борьба с риском его банкротства опровергает, подчеркивает он, утверждения следственной группы и прокуратуры о том, что они действуют в интересах пайщиков кооператива: "Банкротство кооператива и арест счетов с паевыми средствами, которые обесцениваются из-за инфляции, не в интересах почти 20 тысяч пайщиков кооператива, по крайней мере их подавляющего большинства, а в интересах относительно небольшой группы клиентов „Гермес Менеджмент“, которые пытаются использовать следствие в качестве инструмента для взыскания с кооператива в целом, а не с отдельных пайщиков, имевших отношение к „Гермесу“, своих претензий к этой иностранной инвесткомпании, к тому же претензий, не подтвержденных гражданскими судами".

По словам представителей Совета кооператива, в феврале солидарность пайщиков ждет новое испытание: 8 февраля в Приморском районном суде Санкт-Петербурга состоится новое рассмотрение иска зампрокурора Санкт-Петербурга о признании деятельности кооператива незаконной. Первая попытка рассмотрения закончилась в августе 2023 года тем, что, по словам адвокатов кооператива, судья признал иск не подлежащим рассмотрению, так как исковых требований от лиц, признанных следствием потерпевшими, представлено не было, а прокуратура, по мнению суда, не является надлежащим истцом. Тогда сотни пайщиков подали в суд заявления об участии в процессе в качестве третьих лиц. Для участия в новом заседании, по словам активистов движения в защиту кооператива, также уже подготовлены сотни заявлений пайщиков.

Однако прокуратура подала апелляционное представление в Санкт-Петербургский городской суд и добилась постановления о том, что ее иск может быть рассмотрен судом первой инстанции, что и произойдет 8 февраля. При этом представитель прокуратуры, по словам присутствовавших в предыдущих судебных заседаниях пайщиков, заявлял в одном из судебных заседаний, что должно произойти выселение пайщиков из квартир, приобретенных для них кооперативом.

По данным Совета кооператива, десятки пайщиков, проживающих в квартирах кооператива, подали заявления в Генеральную прокуратуру России с требованием истребовать материалы прокурорского производства и провести должностную проверку в отношении прокурора Санкт-Петербурга и его аппарата в связи с тем, что их позиция нарушает конституционные права пайщиков.

"Утро.ру" будет следить за развитием событий.

Отметим, что этот результат стал возможен в том числе благодаря пайщикам кооператива, которые своевременно откликнулись на призыв "Бест Вей" и помогли кооперативу в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность по налогам.