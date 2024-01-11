Адвокат Сергей Путреша: убедились, что "Бест Вей" признан гражданским ответчиком необоснованно

Следствие выдвигает "неформатные" заявления лиц, не формулирующих исковые претензии

Перед Новым годом потребительский кооператив "Бест Вей" в лице своего представителя, члена коллегии адвокатов "Первая адвокатская контора" города Санкт-Петербурга Сергея Путреши смог ознакомиться с материалами уголовного дела, связываемого следственной группой ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с компаниями "Гермес Менеджмент", "Лайф-из-Гуд" и кооперативом "Бест Вей".

Как сообщало "Утро.ру", 1 декабря Приморский районный суд Санкт-Петербурга постановил, что кооператив незаконно был лишен права ознакомиться с материалами дела, по которому постановлением руководителя следственной группы был признан гражданским ответчиком на 16 млрд рублей. По словам адвокатов кооператива, решение суда вступило в законную силу: прокуратура отказалась от подачи апелляции на постановление суда, хотя в ходе процесса в Приморском суде возражала против признания действий следствия незаконными.

По словам Сергея Путреши, ознакомление с материалами уголовного дела в части, касающейся кооператива, позволило убедиться в том, что с высокой вероятностью предполагалось и ранее: исковые требования к кооперативу в уголовном деле отсутствуют.

"Нет требований ни на 16 млрд, ни на 100 рублей, – поясняет адвокат, – Есть некие "неформатные" заявления лиц, признанных следственной группой потерпевшими: "Я признан потерпевшим, прошу признать меня гражданским ответчиком", но эти документы не могут считаться исковыми заявлениями ни по форме, ни по содержанию, и лицо не может признаваться на их основании гражданским ответчиком".

Гражданским ответчиком, поясняет адвокат, может выступать либо обвиняемый по делу, либо лицо, которое несет ответственность за действия обвиняемого. Имущество кооператива – это не имущество обвиняемого: потребительский кооператив – отдельная, некоммерческая организация, все имущество которой принадлежит ее почти 20 тысячам пайщиков. То есть первый вариант не проходит.

Если же речь идет о втором варианте – лице, которое несет ответственность за действия обвиняемого или обвиняемых, эта ответственность должна быть обоснована. Истцы обязаны объяснить, почему исковые требования предъявляются именно к кооперативу, а не к другим лицам, а также четко расписать: "такими-то действиями потребительского кооператива мне причинен такой-то вред".

"Ничего подобного нет – и исков никаких нет, – говорит Сергей Путреша, – Постановление руководителя следственной группы о признании кооператива гражданским ответчиком незаконно и необоснованно. Оно, на мой взгляд, заведомо незаконно, так как руководитель следственной группы, убежден, при его издании осознавал, что оно незаконно. На мой взгляд, это грубейшая работа, злоупотребление должностными полномочиями в чистом виде. Заявление об этом в Следственный комитет направлено".

Как сообщил адвокат Путреша, претензия к кооперативу, содержащаяся в уголовном деле, заключается в том, что из 16 млрд рублей средств, поступивших в ПК от пайщиков с 2014 года, 1,9 миллиарда потрачены, по мнению следствия, на нецелевые нужды, а не на приобретение жилья. Но это сумма, которая была необходима для обеспечения функционирования кооператива – она шла на уплату налогов, заработной платы аппарату кооператива, в частности, бухгалтерии, на правовые и маркетинговые задачи, что, по словам Сергея Путреши, подтверждено документально. Средства на эти нужды, говорит он, финансировались не из паевых платежей, а из вступительных и членских взносов – в соответствии с уставом кооператива.

"Благодаря произошедшему ознакомлению, – говорит Сергей Путреша, – мы де-юре подтвердим, что никаких исков, которые якобы легли в основу постановления о привлечении кооператива в качестве гражданского ответчика, в деле нет. У нас появились доказательства нашей позиции, которые мы предъявим, например, в суде апелляционной инстанции по аресту счетов кооператива 16 января – ведь арест счетов базируется именно на постановлении о признании кооператива гражданским ответчиком. Раньше мы заявляли в судах: "иски и исковые требования не представлены – значит постановление руководителя следственной группы немотивированное и необоснованное". А теперь у нас есть документальные основания говорить о том, что иски и исковые требования не только не представлены – их просто нет. Мы уверенно можем заявлять, что у нас есть доказательства, что признание кооператива гражданским ответчиком необоснованно".