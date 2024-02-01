Собянин: городские торги позволяют открыть свое дело с минимальными вложениями

Участие в аукционах и подписание договора проходят онлайн

На городских торгах можно не только приобрести коммерческие помещения и здания, но и арендовать землю, а также получить права на размещение некапитальных объектов – к примеру, спортивных центров, рассказал Сергей Собянин.

В столице предприниматели могут приобрести у города разного рода имущество с помощью торгов. На инвестиционном портале Москвы публикуются актуальные данные об аукционах, где можно посмотреть на фото объектов, совершить по ним экскурсию в 3D, а также записаться на осмотр.

"Раздел "Имущество от города" обновляется ежедневно. Сейчас там больше трех тысяч лотов. Участие в торгах и подписание договора проходят онлайн", – указал Собянин.

В 2023 году реализовали порядка 2,6 тыс. бизнес-объектов, где большая часть является коммерческими помещениями со зданиями. У предпринимателей также пользуются популярностью и нестационарные торговые объекты – киоски, точки общественного питания и постаматы. Участие в торгах позволяет открыть их с минимальными вложениями.

Как отметил мэр, доступна аренда земли и для строительства зданий для открытия магазинов, домов быта, кафе и ресторанов, автосервисов, спортивных центров и плоскостных парковок.