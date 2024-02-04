Собянин выразил соболезнования семьям погибших при атаке на ЛНР

Собянин выразил соболезнования семьям погибших при атаке на ЛНР
Сергей Собянин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Атака произошла накануне

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших при атаке на Лисичанск в ЛНР. 

"Сегодня мы скорбим вместе с жителями Луганской Народной Республики. Жестокая и бессмысленная атака украинских властей унесла жизни десятков мирных граждан", – написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале. 

Мэр от имени москвичей и от себя лично выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. 

Число погибших из-за удара ВСУ по пекарне в Лисичанске в ЛНР достигло 28 человек, включая одного ребенка, еще 10 человек ранены. Всего под завалами, согласно данным военной комендатуры, могут находиться порядка 40 человек.

Источник: Телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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