Собянин выразил соболезнования семьям погибших при атаке на ЛНР

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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших при атаке на Лисичанск в ЛНР.
"Сегодня мы скорбим вместе с жителями Луганской Народной Республики. Жестокая и бессмысленная атака украинских властей унесла жизни десятков мирных граждан", – написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.
Мэр от имени москвичей и от себя лично выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.
Число погибших из-за удара ВСУ по пекарне в Лисичанске в ЛНР достигло 28 человек, включая одного ребенка, еще 10 человек ранены. Всего под завалами, согласно данным военной комендатуры, могут находиться порядка 40 человек.
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