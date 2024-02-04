Собянин выразил соболезнования семьям погибших при атаке на ЛНР

Атака произошла накануне

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших при атаке на Лисичанск в ЛНР.

"Сегодня мы скорбим вместе с жителями Луганской Народной Республики. Жестокая и бессмысленная атака украинских властей унесла жизни десятков мирных граждан", – написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Мэр от имени москвичей и от себя лично выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Число погибших из-за удара ВСУ по пекарне в Лисичанске в ЛНР достигло 28 человек, включая одного ребенка, еще 10 человек ранены. Всего под завалами, согласно данным военной комендатуры, могут находиться порядка 40 человек.