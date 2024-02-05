Что подарить мужчине: идеи презентов на 14 февраля

Подарки на любой бюджет

День всех влюбленных — еще один повод порадовать свою вторую половинку. Помимо любви и заботы, которые мы дарим парню или мужу каждый день, можно осчастливить мужчину еще и материальным подарком. Чтобы не показаться банальной с очередным гелем для душа, лучше заранее подготовиться. Например, прочитать статью, в которой собраны идеи лучших презентов.

Хороший подарок не обязательно должен быть дорогим, порадовать любимого можно оригинальностью. Например, держатель для телефона в автомобиль — очень нужный и небанальный подарок. Если же любимый не водит, то подарите ему портрет по фотографии. Это может быть ваше совместное фото или попросите художника изобразить только мужчину.

Идеальный подарок не обязательно должен стоить, как крыло самолета. Главное — дарить презент с любовью и нежностью. Подарите своему избраннику хороший кофе или чай, если он ценит эти напитки. В качестве презента деловому мужчине можно преподнести красивый ежедневник, советует женский журнал "Клео.ру". Чтобы вещь постоянно напоминала партнеру о вашей любви, подарите ему уютный плед или мягкое полотенце.

Подарки для двоих — отличная идея на 14 февраля. Например, можно провести вечер за романтической настольной игрой, которую вы подарите. Если нет планов на этот день, то проведите совместную фотосессию в стиле Love Story. Ну а когда бюджет ограничен, то о вашей любви будет напоминать чехол на телефон с совместной фотографией.

Ранее "Утро.ру" рассказало, что подарить на 23 Февраля.